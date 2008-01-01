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Новости погоды


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Март в центре России начался с рекордов


ИА "Метеоновости" / 11:27 Вторник, 3 марта

  Первенец весны уже с первых дней взял курс на тепло. В большинстве городов Центральной России температура воздуха превысила средние многолетние значения на 8-10 градусов и установила новые рекорды суточного максимума. Так, 2 марта в городе Елатьма Рязанской области она повысилась до +4.9 градусов, что на 0.7 градусов выше рекорда 1920 года. В Вязьме Смоленской области было еще теплее, +5.0 и рекорд 1995 года со значением +4.4 градуса остался позади. Не осталось без рекордов и Черноземье. В Тамбове зарегистрирована максимальная температура +5.7 градусов, а предыдущий рекорд, +4.9 градусов, отмечался в 2002 году.

С аномального тепла начался март и в Поволжье. И здесь, в ряде городов, обновлены суточные рекорды. В Казани новый максимум для 2 марта теперь составляет +4.6 градусов (предыдущий, +3.1, отмечался в 2000 году), в Самаре - +5.5 градусов (предыдущий рекорд, +4.2 градуса отмечался в 2002 году).

В ближайшие дни в средней полосе Европейской России станет еще теплее. Среднесуточная температура уже превысит норму на 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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