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Предпраздничная неделя ожидается в Москве рекордно теплой

ИА "Метеоновости" / 11:38 Вторник, 3 марта



Погода текущего февраля в течение всего месяца пыталась выбиться в рекорды. И все же первенство по теплу осталось за 1990 годом, в котором среднемесячная температура в феврале оказалась положительной при норме -7.7 градусов. В феврале 2020 года средняя температура все же не преодолела нулевую отметку и ее значение составило -0.3 градуса. Аномально теплый февраль передал эстафету первенцу весны. Март в столице начался с теплой (среднесуточная температура превысила норму на 8 градусов) и дождливой погоды, что бывает нечасто. Но главная его особенность - отсутствие снежного покрова. Такого с московской погодой еще не случалось.



Первая неделя марта не сбавит теплого темпа и даже его приумножит. Столичный регион окажется во власти южных ветров, которые принесут дополнительную порцию теплого субтропического воздуха. Уже сегодня, с ослаблением влияния циклона, в облаках начнут появляться просветы, а дожди утихать.



В среду погода с прояснениями и лишь в отдельных районах может пройти небольшой дождь. температура даже ночью положительная, от 1 до 3 градусов, а днем при южном ветре она повысится до 7:9 тепла. Такое значение близко к рекордному. Самым теплым день 4 марта отмечался в 1959 году, когда максимальная температура составила +7.5 градусов.



В четверг Москва и область окажутся в теплом секторе очередного атлантического циклона с центром над Балтийским морем. Ночью местами еще пройдут небольшие дожди, а уже днем существенных осадков не ожидается. Температура продолжит повышаться. Ночью ее минимальное значение ожидается от 4 до 6 градусов, в Подмосковье от 1 до 6 тепла, днем в столице 10:12, в столичной области от 7 до 12 градусов. И в этот день температура может установить рекорд по теплу. Самое высокое значение для 5 марта, +8.9 градусов, отмечалось в 1995 году.



В пятницу сохранится очень теплая погода с повышением дневной температуры до рекордных значений. Ее максимальное значение прогнозируется от 6 до 11 градусов, а рекорд, установленный в 1995 году, составляет +6.4 градуса. В ночные часы осадков не ожидается, а вот днем коррективы в погоду может внести южный циклон. Он принесет небольшие дожди, но пройдут они не повсеместно. / meteonovosti.ru /



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