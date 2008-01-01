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Где в России в марте еще зима

ИА "Метеоновости" / 11:57 Вторник, 3 марта



В большинстве районов России в первой половине марта погода еще сохраняет зимние черты. И самый главный ее атрибут - это снежный покров. Москвичам в этом году со снегом не повезло. Его максимальная высота составляла всего 11 см и наблюдалась в последние дни января - начале февраля. К завершению зимнего сезона высота сугробов в Москве уменьшилась до 3 см и это при норме в 38 см. А в первые дни марта под натиском средиземноморского тепла и дождей снег и вовсе исчез с московских улиц. По состоянию на сегодняшний день, снега нет и на Европейском юге. Но не везде погода с ним расправилась. Северная половина европейской территории пока вся находится под снежным покрывалом.



Наибольшей высоты сугробы достигают на Кольском полуострове, до 87 см. Чуть меньше они в республике Коми, от 80 до 86 см. В верховье Волги высота снежного покрова местами превышает полметра. И это несмотря на аномальное тепло, наблюдающееся в феврале на всей территории Европейской России.



На азиатской территории снег лежит повсеместно. Его наименьшая высота - от 3 до 8 см - на юге Алтая и Забайкальского края. А самые высокие сугробы, 110-115 см, в Туруханском районе Красноярского края и на севере Камчатского края. / meteonovosti.ru /



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