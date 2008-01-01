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Новости погоды
В Крым заглянет лето
ИА "Метеоновости" / 12:13 Вторник, 3 марта
В ближайшие дни очень теплая, без преувеличения летняя погода ожидается в Крыму. Под влиянием волны тепла из субтропиков днем температура на побережье повысится до +17..+20, в центральных районах полуострова столбики термометров могут подняться до +22..+25, ночью ожидается +4..+8. Даже для теплого климата Крыма такая температура в начале марта - явление неординарное.
Весьма вероятно, что в Симферополе и других городах древней Тавриды обновятся многолетние рекорды тепла. Важную роль в этом сыграет количество облаков - чем их будет меньше, тем выше шансы на рекорд, ведь южное солнце припекает уже по-весеннему. Существенных осадков на этой неделе не ожидается, но временами возможен порывистый ветер, особенно - в прибрежных районах. / meteonovosti.ru /
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