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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 3 марта



В 12 часов в Москве облачная погода, в Северо-восточном округе слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,0..4,9 градуса; Северном 4,1..4,9 градуса, Северо-восточном 3,7..4,6 градуса, Восточном 3,1..4,0 градуса, Юго-восточном 3,3..4,3 градуса, Южном 3,5..4,3 градуса, Юго-западном 3,2..4,1 градуса, Западном 3,4..4,6 градуса, Северо-западном 4,3..5,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,8..3,9 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 3,0..4,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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