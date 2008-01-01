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Санкт-Петербург опередил Москву по температуре

ИА "Метеоновости" / 12:42 Вторник, 3 марта



В то время, пока Москва лишь собирается удивить горожан новыми температурными рекордами, в Северной столице первый весенний рекорд уже состоялся. 2 марта в Санкт-Петербурге температура повысилась до +6 градусов, что на 0.6 градусов выше рекорда 1997 года. В то же время в Москве температура даже не достигла отметки в +5 градусов и рекорд со значением +5.7 градусов остался в 1995 году.



Кроме Северной столицы заветную планку температура преодолела и в других городах северо-запада и севера европейской территории. Так, в Вытегре, Вологодской области она повысилась до +5.9 градусов, оставив предыдущий рекорд, +5.0, в 1948 году. Еще выше была температура в Великих Луках Псковской области. Здесь максимальная температура составила +11.1 (предыдущий рекорд, +8.5 градусов отмечался в 1995 году). / meteonovosti.ru /



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