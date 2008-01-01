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Новости погоды


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Резкий переход от весны к зиме на юге Западной Сибири


ИА "Метеоновости" / 14:18 Вторник, 3 марта

  Первые дни календарной весны радуют по-настоящему весенней погодой. В горных районах Западной Сибири и Алтая в антициклоне наблюдается большой суточный ход. В отдельные дни ночью температура воздуха опускалась до -20 градусов, днем максимальный прогрев достигал плюсовых значений +8..+10 градусов.

4, 5 марта юг Западной Сибири будет находиться под влиянием циклона с центром в районе Норильска. Будет снежно, ветрено и пока относительно тепло для начала марта, ночная температура -3..-8 , днем -3..+2 градуса.

6, 7 марта на смену циклону приходит антициклон с арктическим холодом. Смена погоды будет сопровождаться усилением ветра и значительным понижением температуры. В ночные часы ожидается мороз до -10..-13 градусов, местами до -20. Днем, хотя и появится солнце, температура не превысит 5..-10 градусов.

И это не последнее "зимнее" напоминание. / meteonovosti.ru /
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