

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Резкий переход от весны к зиме на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 14:18 Вторник, 3 марта



Первые дни календарной весны радуют по-настоящему весенней погодой. В горных районах Западной Сибири и Алтая в антициклоне наблюдается большой суточный ход. В отдельные дни ночью температура воздуха опускалась до -20 градусов, днем максимальный прогрев достигал плюсовых значений +8..+10 градусов.



4, 5 марта юг Западной Сибири будет находиться под влиянием циклона с центром в районе Норильска. Будет снежно, ветрено и пока относительно тепло для начала марта, ночная температура -3..-8 , днем -3..+2 градуса.



6, 7 марта на смену циклону приходит антициклон с арктическим холодом. Смена погоды будет сопровождаться усилением ветра и значительным понижением температуры. В ночные часы ожидается мороз до -10..-13 градусов, местами до -20. Днем, хотя и появится солнце, температура не превысит 5..-10 градусов.



И это не последнее "зимнее" напоминание. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



