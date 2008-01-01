Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:19 Вторник, 3 марта
В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,8..5,7 градуса; Северном 4,5..5,3 градуса, Северо-восточном 4,1..5,4 градуса, Восточном 4,5..5,1 градуса, Юго-восточном 4,2..5,0 градуса, Южном 4,3..5,1 градуса, Юго-западном 3,9..4,8 градуса, Западном 4,1..5,2 градуса, Северо-западном 4,6..5,4 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура 4,1 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 3,7..4,8 градуса. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения