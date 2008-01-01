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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 15:29 Вторник, 3 марта

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор огромной многоцентровой депрессии, один из центров которой будет располагаться над югом Балтики. При преобладании сплошной облачности местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 3.. 5 градуса, по области 2.. 5. Ветер южный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 75-80%. / meteonovosti.ru /
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