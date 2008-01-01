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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:06 Среда, 4 марта



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне тёплого сектора циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 4..9 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погоду в столичном регионе комфортной назвать сложно. Даже, несмотря на то, что температура выше климатической нормы, будет влажно и прохладно, умеренный дефицит кислорода в приземном слое воздуха, атмосферное давление неустойчивое. Для метеозависимых людей такие внешние условия могут стать причиной обострения заболеваний суставов и органов дыхания, особенно болезненно реагируют лица с проявления дыхательной и кислородной недостаточности. В группе риска и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, с артериальной гипертонией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией и др. При появлениях первых же признаков недомогания стоит измерить артериальное давление, ограничить физические и эмоциональные нагрузки, не забывать вовремя принять назначенные врачом лекарства. В домашних условиях можно сделать массаж шейного отдела позвоночника, помогут и успокаивающие средства - валериана, пустырник, элеутерококк, лимонник или мелисса (по 15-20 капель 2-3 раза в день). После долгой, ненастной зимы снижены защитные и функциональные резервы организма - прием витаминных комплексов группы В, РР, С, адаптогенов помогут легче приспособиться к внешним нагрузкам.



Геомагнитный фон 4 марта прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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