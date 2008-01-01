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Штормовая погода ожидается в Приморье и на Курилах

ИА "Метеоновости" / 10:23 Среда, 4 марта



На Дальнем Востоке сохраняется высокая активность циклонов. Очередной атмосферный вихрь, сформировавшийся в районе Корейского полуострова, набирает силу. 4 марта его центр будет находиться над Японским морем и смещаться на остров Хоккайдо, дальнейшая траектория центра пройдет на северо-восток южнее Курильской гряды.



5-6 марта атмосферный вихрь разовьется до максимальной стадии и достигнет огромных размеров.В связи с влиянием активного циклона штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае: днем 4 марта ожидается сильный ветер, пройдет снег, временами сильный, в отдельных районах очень сильный, метель, на дорогах снежный накат, возможны гололедные явления. Снег и сильный ветер коснутся южных районов Сахалина.



5 и 6 марта наиболее неблагоприятные погодные условия достанутся Курилам, где пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и снега с сильной метелью, ветер может достигнуть ураганной силы 30-35 м/с. / meteonovosti.ru /



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