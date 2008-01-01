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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 4 марта

  Март в текущем году начался с теплой и дождливой погоды. Но главная особенность начала марта - это отсутствие снежного покрова. К началу весны он полностью сошел не только в столице, но и почти на всей территории Подмосковья. Лишь на северо-западе (в районе Волоколамска) и на востоке (в районе Черустей) остатки снега высотой до 3 см еще сохранились.

Но не всегда март так радовал теплом и весенними дождями. В далеком 1913 году под утро морозы усилились -32.4 градуса. Такое значение стало не только суточным рекордом, но и самой низкой температурой марта за весь период метеорологических наблюдений.

А самым теплым сегодняшний день отмечался в 1959 году. Температура повысилась до +7.5 градусов. Учитывая прогноз погоды на 4 марта, суточный рекорд сегодня в столице будет обновлен.

В прошлом, 2019 году в Москве под утро морозы усилились до -10.2 градусов, а днем потеплело до 0 градусов и прошел снег. Высота сугробов к этому числу составляла 31 см. / meteonovosti.ru /
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