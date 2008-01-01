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Весна "напустила" туману...

ИА "Метеоновости" / 11:51 Среда, 4 марта



Весна в центральной России нередко начинается туманами. Особенно сильными они бывают, пока земная поверхность еще находится под снегом. И туманы формируются за счет охлаждения нижнего слоя воздуха. Но этой весной все идет "не по правилам": причиной туманов стала мощная адвекция очень теплого и влажного воздуха.



Чаще всего адвективные туманы возникают в теплых секторах циклонов. Как и произошло утром 4 марта в центральных областях Европейской России. Туман, с видимостью 500 метров, наблюдался в Твери, Туле. Еще более плотные туманы с видимостью 200 метров были в Вязьме и Брянске.



В Московской области сильные туманы с видимость 50 метров наблюдались в Дмитрове, Волоколамске и Черустях. В столичных аэропортах из-за тумана были отменены или задержаны более 60 рейсов.



В ближайшие сутки погода в столичной области будет хотя и рекордно теплой, но достаточно ветреной, что снизит вероятность возникновения новых туманов. / meteonovosti.ru /



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