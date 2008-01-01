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Новости погоды
Москве за зиму не хватало солнца
ИА "Метеоновости" / 11:54 Среда, 4 марта
Прошедшая зима оказалась чрезмерно щедрой на тепло, но скудной на солнце. При сезонной норме 123 часа солнечного сияния, по данным обсерватории МГУ жители столицы получили всего 72 часа, или 59% нормы. Самым скудным на солнечные лучи оказался декабрь, солнце светило всего 8 часов. И январь с месячным количеством 11 часов недалеко ушел. Февраль, тоже недобрал до нормы 20 часов.
Похожая ситуация с дефицитом солнечного света наблюдалась в Москве в зимний сезон 2003-2004 годов, тогда солнце за зиму светило всего 69 часов.
Недостаток солнечного света сказывался на настроении москвичей и их самочувствии. / meteonovosti.ru /
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