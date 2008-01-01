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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 4 марта



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6,2..6,5 градуса; Северном 5,8..7,4 градуса, Северо-восточном 4,1..7,1 градуса, Восточном 3,7..4,7 градуса, Юго-восточном 4,1..6,1 градуса, Южном 4,5..6,2 градуса, Юго-западном 4,6..6,4 градуса, Западном 5,5..7,0 градуса, Северо-западном 5,5..6,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,2..6,0 градуса. / meteonovosti.ru /



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