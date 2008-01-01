Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
4 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Майское тепло на Украине


ИА "Метеоновости" / 13:06 Среда, 4 марта

  Циклонические вихри с Атлантики всю зиму не пускали холода ни на европейскую территорию России, ни в Восточную Европу. Нынешняя зима стала самой теплой за весь период наблюдений. Многочисленные температурные рекорды регистрируют как на европейской территории России, так и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Сведения о температурных максимумов поступают из Европы. Ни один день не обходится без рекордов. Но минувший день, 3 марта, запомнился россыпью рекордов на Украине. Да и температура воздуха в начале весны соответствует майским значениям. Норма превышена на 12-14 градусов. Рекордов очень много. В Ровно и Херсоне термометры показали 15,7 градуса. Примечательно, что в Ровно нынешний рекорд больше предыдущего на 5,2 градуса. В списке рекордсменов Ивано-Франковск +15,3 градуса, Геническ +15,1. В Киеве 14,8 градуса. Ранее, в 1997 году, в это время было 13,3 градуса. В Кропивницком и в Кривом Роге 14,4 градуса. 14,1 градуса в Чернигове. И это далеко не полный список рекордсменов.

В ближайшие дни погодные условия на Украине будет определять очередной циклонический вихрь. Сохранится очень теплая погода. Очередные рекорды уже не за горами. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+7
Чт.
5 мар.
+5
Пт.
6 мар.
+8
Сб.
7 мар.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Сарх		 -42
Делянкир

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Неукен

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100