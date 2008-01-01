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Майское тепло на Украине

ИА "Метеоновости" / 13:06 Среда, 4 марта



Циклонические вихри с Атлантики всю зиму не пускали холода ни на европейскую территорию России, ни в Восточную Европу. Нынешняя зима стала самой теплой за весь период наблюдений. Многочисленные температурные рекорды регистрируют как на европейской территории России, так и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Сведения о температурных максимумов поступают из Европы. Ни один день не обходится без рекордов. Но минувший день, 3 марта, запомнился россыпью рекордов на Украине. Да и температура воздуха в начале весны соответствует майским значениям. Норма превышена на 12-14 градусов. Рекордов очень много. В Ровно и Херсоне термометры показали 15,7 градуса. Примечательно, что в Ровно нынешний рекорд больше предыдущего на 5,2 градуса. В списке рекордсменов Ивано-Франковск +15,3 градуса, Геническ +15,1. В Киеве 14,8 градуса. Ранее, в 1997 году, в это время было 13,3 градуса. В Кропивницком и в Кривом Роге 14,4 градуса. 14,1 градуса в Чернигове. И это далеко не полный список рекордсменов.



В ближайшие дни погодные условия на Украине будет определять очередной циклонический вихрь. Сохранится очень теплая погода. Очередные рекорды уже не за горами. / meteonovosti.ru /



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