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Зима на Алтае не сдается

ИА "Метеоновости" / 14:26 Среда, 4 марта



На юго-востоке Западной Сибири зима в нынешнем году довольно теплая. Но здесь, в отличие от зимы на европейской территории, бывали и сильные морозы, и снегопады. Холода сменялись оттепелями. А минувший день, 3 марта, преподнес сюрприз. В Республику Алтай атмосферные фронты принесли порывистый ветер (до 21 м/с) и снег. Снегопад на Алтае продолжался ночью 4 марта. Всего выпало до 7 мм осадков. После такого снегопада сугробы вырастают на 7-8 см. Выпавший снег создал проблемы автомобилистам, да и пешеходам было непросто идти с утра по снегу.



В ближайшие дни в регионе ожидается очередное ухудшение погодных условий. Температура воздуха немного понизится, снегопады ослабеют, а ветер, наоборот, усилится. 6 марта в горных районах Алтая порывы достигнут 24-29 м/с. / meteonovosti.ru /



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