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Ураганные ветра на арктическом побережье Якутии

ИА "Метеоновости" / 15:09 Среда, 4 марта



В Якутии, в отличие от ЕТР и даже от Сибири, зима в нынешнем году была. И погодные условия вполне соответствовали сезону: погоду здесь определял обширный антициклон, поэтому всю зиму и держались крепкие морозы, а снега было немного. Но циклонические вихри, а также теплый воздух, добрались и до Республики Саха. Аномалия температуры на арктическом побережье достигла 11-13 градусов. А это значит - очередные рекорды. В рекордсмены выбился остров Котельный. Днем здесь было -10,5 градуса. И это значение на 6,1 градусов превзошло предыдущий показатель, установленный не так давно, в 2018 году (-16,6 градуса).



Но только аномальным теплом погода не ограничилась. Циклонический вихрь кружил над морем Лаптевых, именно с этим циклоном и была связана очень теплая погода, также циклон принес снегопады. А над континентальными районами установился антициклон. На границе этих двух атмосферных образований из-за перепада атмосферного давления усиливался ветер, поднимавший метель. На арктическом побережье порывы ветра достигали ураганной силы, 34 м/с.



5 марта погодные условия существенно не изменятся. Сохранится высокая для этого времени года температура, а ветер немного успокоится, до 20-25 м/с в порывах, пройдет снег, поднимутся метели. / meteonovosti.ru /



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