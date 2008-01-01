Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Среда, 4 марта
В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,0..7,9 градуса; Северном 6,6..7,5 градуса, Северо-восточном 5,5..7,4 градуса, Восточном 5,2..5,8 градуса, Юго-восточном 5,6..6,8 градуса, Южном 6,4..7,5 градуса, Юго-западном 6,4..7,2 градуса, Западном 6,2..7,2 градуса, Северо-западном 6,6..7,4 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура 5,3..5,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,7..8,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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