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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 4 марта
Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона с центром над югом Балтики. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5.. 7 градусов, по области 4.. 7. Ветер южный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /
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