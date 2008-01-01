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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 4 марта

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона с центром над югом Балтики. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5.. 7 градусов, по области 4.. 7. Ветер южный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /
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Сарх		 -42
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комфортное место: Неукен

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