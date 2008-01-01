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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:16 Четверг, 5 марта

  Предстоящим днем теплый сектор циклона продолжит определять погоду в столичном регионе. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в Москве прогреется до 10..12, по области 7..12 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст..

Относительная влажность воздуха около 80%.

Основные метеопараметры в Москве и области вновь меняются. Атмосферное давление, с приближением очередного циклона, вновь начнет падать, и окажется немного ниже нормальных значений, а температура воздуха повышается. У здоровых людей весенняя перестройка погоды не должна вызвать заметных метеопатических реакций, а людям метеозависимым придется нелегко. Особенно это касается людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, синдромом хронической усталости.

Для укрепления здоровья рекомендуются закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе, прием поливитаминов, адаптогенов, лекарств, рекомендованных лечащим врачом. А при появлении первых признаков недомогания стоит измерить артериальное давление, ограничить физические и эмоциональные нагрузки, не забывать вовремя принять назначенные врачом лекарства. В домашних условиях можно сделать массаж шейного отдела позвоночника, помогут и успокаивающие средства - валериана, пустырник, элеутерококк, лимонник или мелисса (по 15-20 капель 2-3 раза в день). После долгой, ненастной зимы снижены защитные и функциональные резервы организма - прием витаминных комплексов группы В, РР, С, адаптогенов помогут легче приспособиться к внешним нагрузкам.

Геомагнитный фон 5 марта прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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