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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:43 Четверг, 5 марта

  Март текущего года продолжает удивлять жителей столичного региона. Погода весенняя, даже больше соответствующая апрелю: днем воздух прогревается до +6..+8 градусов, а снега нет вовсе, как и льда на водоемах.

Но так бывает далеко не в каждом году. Сегодня, 5 марта, возможно установление очередного температурного рекорда. Но пока рекорд сохраняется за 1995 годом, когда воздух прогрелся до 8,9 градуса. Судя по прогнозу, рекорд состоится. А рекорду холода не бывать! До -25,6 градуса остыл воздух в 1958 году и с тех пор таких морозов не повторялось. Сильные осадки в виде снега и мокрого снега обрушились на московскую землю в 1962 году. Выпало до 10,1 мм небесной влаги. После такого снегопада высота снежного покрова вырастает примерно на 10 см. Согласно климатической норме, в это время средняя высота снега составляет 35 см.

В прошлом, 2019 году в Москве резко потеплело, даже ночью термометры показали около нуля градусов, а днем воздух прогрелся до 4,5 градуса. Прошли осадки в виде мокрого снега и дождя, количеством 7 мм. Снега стало меньше. Высота его уменьшилась до 29 см. / meteonovosti.ru /
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