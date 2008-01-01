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Новости погоды


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Южный циклон задел ненастной зоной Приморье


ИА "Метеоновости" / 11:10 Четверг, 5 марта

  Глубокий циклонический вихрь прошелся сильными дождями по японским островам. В среду его центр кружил над островом Хонсю. В Стране Восходящего Солнца местами выпало до 20 мм осадков. В дождливую зону попала российская территория. В основном она накрыла Приморье и юг Хабаровского края. Наибольшее количество осадков досталось Приморскому краю, где шел сильный снег, местами выпало до 13 мм осадков. На юге Хабаровского края количество осадков не превысило 5 мм.

Циклон раскрутился до больших высот, а потому не спешит покидать Японские острова. И сегодня его центр кружит над островом Хонсю, что сохраняет ненастную погоду в Приморье.

Сегодня и в пятницу в зону влияния циклона попадут Южные Курилы. Пройдет сильный снег, поднимется метель при ураганном ветре, его порывы достигнут 33-34 м/с.

В субботу циклон начнет смещаться на северо-восток по акватории Тихого океана. Ветреная погода с осадками ожидается на всех островах Курильской гряды и на юге Камчатского края. / meteonovosti.ru /
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