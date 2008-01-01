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Новости погоды


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В Крыму было +27!


ИА "Метеоновости" / 11:12 Четверг, 5 марта

  Гребень субтропического тепла охватил южную половину Европейской территории России и распространяется все дальше на север. В середине недели в Крыму прогнозировалась летняя температура, но 4 марта в центральных районах полуострова она превзошла все ожидания. В Симферополе было почти жарко, столбик термометра на метеостанции добрался до отметки +27,0! Это новый абсолютный максимум дня, а прежний рекорд (+21,3), продержавшийся 95 лет (с 1925 года) обновлен с большим перекрытием.

Почти также тепло вчера было в Севастополе, где температура достигла +26,6. Двойной рекорд состоялся в Черноморском, где воздух прогрелся до +23,6 - это не только новый рекорд тепла для 4 марта, но и новый абсолютный максимум месяца! Следует отметить, что полуостров прогрелся далеко не равномерно. Так, в Ялте температура достигла "всего лишь" +18, в Феодосии и Керчи +16. По прогнозам, пик тепла пройден и в ближайшие дни будет уже не так тепло, но многолетние рекорды тепла для этих дней марта остаются под вопросом. / meteonovosti.ru /
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