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Новости погоды


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Праздничное настроение москвичкам обеспечит погода


ИА "Метеоновости" / 11:45 Четверг, 5 марта

  Первый весенний месяц в столице начался с теплой и дождливой погоды. Но уже к концу первой пятидневки марта на московскую землю заглянул антициклон. Центр его будет смещаться с Архангельской области на юго-восток, в северные области Казахстана. Столичный регион окажется в пограничной зоне между этим антициклоном и активными циклоническими вихрями с запада.

В пятницу в ночные часы еще сохранится влияние антициклона и существенных осадков не ожидается, а уже днем скажется влияние приближающегося атлантического циклона. И местами, в основном в западной половине Московской области, пройдут небольшие дожди. Температура останется положительной и составит ночью от 5 до 7 градусов, по области от 2 до 7 тепла, днем в столице 9..11, в Подмосковье 6..11 градусов. Максимальная температура может вполне установить новый суточный рекорд, который пока принадлежит 1996 году и равен 6.4 градуса.

В субботу и воскресенье погоду в Москве и Подмосковье станут определять атмосферные фронты атлантического циклона. Будет облачно, с небольшими дождями, но не по сезону теплой. Температура воздуха превысит норму на 10 градусов и составит от 4 до 6 тепла в ночные часы (по области от 1 до 6 градусов), днем в Москве 9..11, в Подмосковье 6..11 градусов. 7 и 8 марта также существует большая вероятность обновления суточных рекордов температуры. 7 марта он принадлежит 2002 году, когда температура повысилась до 9.0 градусов, а рекорд 8 марта (8.3 градуса) остается за 2014 годом.

Погода в Москве будет соответствовать последней декаде апреля- началу вегетационного периода.  / meteonovosti.ru /
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