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Новости погоды


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Москва не рассталась с рекордом 1959 года


ИА "Метеоновости" / 12:12 Четверг, 5 марта

  4 марта совсем немного не хватило температуре в Москве до рекорда. Уже с восходом солнца и адвекцией теплого воздуха она начала быстро повышаться. Ее максимальное значение отмечалось в интервале от 14 до 15 часов и составило 7.2 градуса. После чего температура стала медленно понижаться. 0.3 градуса не хватило температуре до рекорда. 4 марта он остался в 1959 году со значением +7.5 градуса.

Сегодня, 5 марта, рекорд суточного максимума, 8.9 градусов, принадлежит 1995 году. Скорее всего, за ним и останется. Температура повышается медленно, и в 11 часов на метеостанции ВДНХ была не выше 4 градусов. / meteonovosti.ru /
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