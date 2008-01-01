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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 5 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, ветрено, местами порывы достигают 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,2..5,3 градуса; Северном 4,1..4,9 градуса, Северо-восточном 3,8..5,0 градуса, Восточном 3,5..4,0 градуса, Юго-восточном 3,7..4,6 градуса, Южном 4,0..4,9 градуса, Юго-западном 3,8..4,5 градуса, Западном 3,8..5,2 градуса, Северо-западном 4,0..5,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 4,3 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,2..5,9 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+4
Чт.
5 мар.
+5
Пт.
6 мар.
+8
Сб.
7 мар.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Омдурман		 -35
Усть-Нера

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Мендоса

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