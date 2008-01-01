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Новости погоды


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Атлантика засыпает снегом сибирские просторы


ИА "Метеоновости" / 14:11 Четверг, 5 марта

  В текущем году циклоны, зарождающиеся над акваторией Атлантики, обладают такими запасами энергии, что легко преодолевая Русский север, устремляются в Сибирь и даже западные районы Якутии.

Один из таких вихрей в среду приблизился к Туруханскому району Красноярского края. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, оказавшиеся на его пути, он засыпал снегом, а при ветре 21-26 м/с поднялась метель. Атмосферные фронты, связанные с циклоном, дотянулись и до южных районов. В среду и ночь на четверг сильный снег отмечался в Томской, Иркутской областях, в большинстве районов Красноярского края, а также в Хакасии, где он чередовался с мокрым снегом и сопровождался усилением ветра до 23 м/с.

Сегодня неблагоприятная погода наблюдается в южных районах Западной Сибири (снег, мокрый снег, метель, ветер 15-20 м/с, гололедные явления, на дорогах - гололедица, местами сильная), а также на севере Красноярского края, в Хакасии и Тыве.

Но если сегодня температурный фон на всей территории Сибири остается на 4-12 градусов выше нормы, то уже в пятницу в западные районы Сибири начнет проникать холодный воздух. Температура в автономных округах Западной Сибири ожидается уже ниже нормальных значений на 2-4 градуса. В последующие дни холодный воздух распространится на всю территорию Сибири и сюда вернется зимний режим погоды. / meteonovosti.ru /
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