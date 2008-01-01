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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Четверг, 5 марта



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,1..8,1 градуса; Северном 6,4..7,5 градуса, Северо-восточном 5,9..7,3 градуса, Восточном 6,0..6,4 градуса, Юго-восточном 6,4..7,5 градуса, Южном 7,1..7,9 градуса, Юго-западном 7,1..7,4 градуса, Западном 6,7..7,9 градуса, Северо-западном 6,1..7,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 6,8..7,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7,1..9,0 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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