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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:22 Четверг, 5 марта

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,1..8,1 градуса; Северном 6,4..7,5 градуса, Северо-восточном 5,9..7,3 градуса, Восточном 6,0..6,4 градуса, Юго-восточном 6,4..7,5 градуса, Южном 7,1..7,9 градуса, Юго-западном 7,1..7,4 градуса, Западном 6,7..7,9 градуса, Северо-западном 6,1..7,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 6,8..7,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7,1..9,0 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+7
Пт.
6 мар.
+6
Сб.
7 мар.
+7
Вс.
8 мар.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Сарх		 -41
Делянкир

некомфортное место: Южно-Курильск
комфортное место: Тустла-Гутьеррес

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