

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 5 марта



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор атлантического циклона. При преобладании облачности с прояснениям существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5.. 7 градусов, по области 4.. 8. Ветер южный, 5-10м/с, местами порывы до 12-15м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



