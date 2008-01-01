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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 5 марта

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор атлантического циклона. При преобладании облачности с прояснениям существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5.. 7 градусов, по области 4.. 8. Ветер южный, 5-10м/с, местами порывы до 12-15м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /
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Сарх		 -41
Делянкир

некомфортное место: Южно-Курильск
комфортное место: Тустла-Гутьеррес

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