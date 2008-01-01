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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:10 Пятница, 6 марта

  Столица и область в последний день рабочей недели останется в теплой части североатлантического циклона. При облачной погоде с прояснениями большая часть дня окажется без осадков, лишь к вечеру местами возможен небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до 9..11, по области до 6..11 градусов. Южный ветер сохранит свои порывы до 12-15 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 744 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 75-80%.

Погодные условия в столичном регионе по-прежнему неблагоприятны. Температура воздуха не по сезону высокая, содержание кислорода снижено, относительная влажность велика. Как правило, такие условия плохо переносят люди с заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. Могут напомнить о себе хронические недуги. Да и здоровым людям следует позаботиться о себе. Ранней весной, особенно, когда погода теплая, резко увеличивается число простудных заболеваний. Дополнительным неблагоприятным фактором станет колебания атмосферного давления. Метеозависимые люди могут отреагировать скачками артериального давления, головными болями, болями в области сердца. В группе риска те, кто страдает артериальной гипертонией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией. При появлениях первых признаков недомогания стоит измерить артериальное давление, ограничить физические и эмоциональные нагрузки, принять назначенные врачом лекарства. / meteonovosti.ru /
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