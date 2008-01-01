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Пятница
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 6 марта

  Первая пятидневка марта в Москве войдет в историю наблюдений над погодой теплой и дождливой. Средняя температура минувших дней на 9 градусов превысила норму, а дожди уже пополнили копилку осадков на 20%. Но главная особенность начала марта - это отсутствие снежного покрова. К началу весны он полностью сошел не только в столице, но и почти на всей территории Подмосковья. И это притом, что в первой пятидневке марта высота снега (по средним многолетним данным) наибольшая за всю зиму и составляет 35-38 см.

Но не всегда март так радовал теплом и весенними дождями. В далеком 1888 году под утро морозы усилились -31.5 градусов. Такое значение стало суточным рекордом, непреодолимым по сегодняшний день.

А самым теплым день 6 марта отмечался в 1995 году. Температура повысилась до +6.4 градусов. И этот рекорд перед сегодняшним числом не устоит и, скорее всего, будет обновлен.

В прошлом, 2019 году, в Москве под утро погода была морозная, -3.3 градуса. Не изменилась она и в дневные часы. Шел снег, а высота сугробов составляла 26 см. / meteonovosti.ru /
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Краби		 -34
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комфортное место: Басра

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