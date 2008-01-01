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На черноморских курортах сезон открыт?

ИА "Метеоновости" / 11:36 Пятница, 6 марта



Погода в нынешнем году не перестает удивлять. Да и сейчас трудно сказать, какая погода за окном. Можно сказать, что весна пришла очень рано. Но с другой стороны, зимы, как таковой, и не было. Особенно в средней полосе ЕТР. Да и на юге температура воздуха была заметно выше привычных значений. А 5 марта на черноморском побережье было так тепло, как обычно бывает в апреле и даже в мае. Воздух прогрелся до 20 градусов и выше! И снова - рекорды. В Анапе термометры показали 21,4 градуса, ранее, в 1970 году, воздух прогревался лишь до 17,9 градуса. В Туапсе было 21,3 градуса, что немногим выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2014 году. В Сочи 22 градуса. Еще теплее было вдали от моря. В Красной поляне 24,2 градуса, в Армавире 24,3 градуса.



Но курортный сезон открывать рано. Вода в море прогрелась лишь до 10..11 градусов, в районе Сочи до 12 градусов.



Теплый воздух задержится в регионе еще несколько дней. Вероятно, климатический справочник придется еще раз дополнять. / meteonovosti.ru /



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