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На северо-западе бушует стихия

ИА "Метеоновости" / 12:12 Пятница, 6 марта



Циклонические вихри - частые гости не только в средней полосе ЕТР, но и на северо-западе. Особенно в нынешнем году. Именно циклонам с Атлантики мы и обязаны теплой и сырой погодой. Но циклоны несут не только теплый воздух, а еще и осадки. Часто сильные, в сопровождении порывистого ветра. Так, в минувший день во власти циклона оказались северо-западные районы. Центр обширного циклона находился над Норвежским морем, а ложбина вытянулась до Ленинградской области. Да и многочисленные атмосферные фронты пересекали регион. 5 и ночью 6 марта в Карелии прошли сильные осадки. В виде дождя, снега и мокрого снега выпало до 22 мм небесной влаги. На побережье Мурманской области усиливался ветер, до 21 м/с в порывах.



Циклон и его атмосферные фронты не успокоятся на достигнутом, хотя осадков станет меньше, да и ветер стихнет. В Карелии в ближайшие дни пройдут осадки различной интенсивности, не обойдется без осадков и в Мурманской области. Ветер на Кольском полуострове ослабеет, в порывах до 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /



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