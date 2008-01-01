Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
6 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Санкт-Петербург - погода на праздники будет спокойной


ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 6 марта

  В середине недели в Санкт-Петербурге зарядили дожди. За окном хотя и было очень тепло для первых чисел марта (средняя суточная температура превышала норму градусов на 6-7), но одновременно сыро и промозгло, и без зонтика на улицу лучше было не выходить. За прошедшие двое суток в Северной столице выпало внушительное количество осадков - 18 мм, а это около половины месячной мартовской нормы.

Дождливый циклон, основательно увлажнивший большую часть Ленинградской области, отправился через Скандинавию в сторону Новой Земли, и перед праздничными выходными его сменил гребень антициклона с юго-востока. На фоне растущего атмосферного давления погода пошла на лад - в ночь на субботу при прояснениях может и подморозить до -1..-3, на дорогах образуется гололедица.

Но из Германии на Новгородскую область движется очередной атмосферный вихрь. Размерами он невелик и не слишком активен, да и заденет Санкт-Петербург по касательной. Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) возможны в ночь на 8 марта и утром, днем же облачно с прояснениями, температура +2..+4, ветер слабый. В понедельник, 9 марта, погода существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+4
Сб.
7 мар.
+11
Вс.
8 мар.
+12
Пн.
9 мар.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Сарх		 -35
Доусон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Монастир

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100