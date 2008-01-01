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Санкт-Петербург - погода на праздники будет спокойной

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 6 марта



В середине недели в Санкт-Петербурге зарядили дожди. За окном хотя и было очень тепло для первых чисел марта (средняя суточная температура превышала норму градусов на 6-7), но одновременно сыро и промозгло, и без зонтика на улицу лучше было не выходить. За прошедшие двое суток в Северной столице выпало внушительное количество осадков - 18 мм, а это около половины месячной мартовской нормы.



Дождливый циклон, основательно увлажнивший большую часть Ленинградской области, отправился через Скандинавию в сторону Новой Земли, и перед праздничными выходными его сменил гребень антициклона с юго-востока. На фоне растущего атмосферного давления погода пошла на лад - в ночь на субботу при прояснениях может и подморозить до -1..-3, на дорогах образуется гололедица.



Но из Германии на Новгородскую область движется очередной атмосферный вихрь. Размерами он невелик и не слишком активен, да и заденет Санкт-Петербург по касательной. Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) возможны в ночь на 8 марта и утром, днем же облачно с прояснениями, температура +2..+4, ветер слабый. В понедельник, 9 марта, погода существенно не изменится. / meteonovosti.ru /



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