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Ожидание температурного рекорда в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:38 Пятница, 6 марта



облаков выглянет солнце. К 13 часам воздух прогрелся до 4,4 градуса, а рекорд, 6,4 градуса, принадлежит 1995 году.



И если в Москве температурный рекорд не состоялся, то в Московской области рекорд был. Днем 5 марта в Можайске воздух прогрелся до 10,2 градуса. И такого тепла здесь ранее не было. Даже в 1998 году, когда был зафиксирован температурный максимум, было 7,5 градуса. В Москве даже в центре было 8 градусов, но значение это не рекордное, хотя и очень высокое.



Высокая температура прогнозируется в Москве 7 и 8 марта. Рекорд, возможно, и будет перекрыт. Но следует помнить, что и рекорды для этих дней не маленькие. 7 марта 2002 года воздух прогрелся до 9 градусов, а 8 марта 2014 года максимальное значение температуры составило 8,3 градуса. И это - далеко не предел. Ведь 10 марта 2014 года столбики термометров поднялись до отметки 13,9 градуса, как в конце апреля.



7 и 8 марта в Москве и области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 9..11 градусов, по области 6..11.



9 марта облачная погода, временами будут приниматься дожди, температура немного понизится, до 8..10 градусов в Москве, по области 6..11. / meteonovosti.ru /



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