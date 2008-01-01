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Хакасия снова во власти непогоды

ИА "Метеоновости" / 14:41 Пятница, 6 марта



В Хакасии погода очень нестабильна. Не стал исключением и минувший день, 5 марта. Сначала регион находился во власти циклона и его атмосферных фронтов, прошли осадки в виде снега и мокрого снега, выпало до 25 мм осадков. Количество, сопоставимое с месячной нормой. Но это еще всё. Погода в Хакасии меняется очень быстро. И на смену циклоническому вихрю пришел антициклон. Облаков и осадков заметно поубавилось, но усилился ветер. В отдельных районах порывы его достигали 21 м/с.



7 марта в Хакасии будет хозяйничать антициклон, но в погоду вмешаются и атмосферные фронты. В Хакасии при переменной облачности будет приниматься небольшой снег, в горах умеренных снег. Ветер 10-15 м/с, в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха заметно понизится. Ночью термометры покажут -15..-20 градусов, местами -8..-13, днем -2..-7, местами до -15. / meteonovosti.ru /



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