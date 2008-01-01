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Новости погоды


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Курильские острова заметает снегом


ИА "Метеоновости" / 14:59 Пятница, 6 марта

  Южный циклон, перемещавшийся вдоль Курильской гряды, стал причиной сильный снегопадов и штормового ветра на Курильских островах. 5 и ночью 6 марта на островах прошел снег, в отдельных районах сильный. Количество выпавших осадков достигло 7 мм в пересчете на воду. А снежный покров после такого сильного снегопада вырастает на 6-7 см. Но если вмешивается ветер, то может намести сугробы и повыше. Ветер был очень сильным, в порывах достигал штормовой силы, 31 м/с, еще не ураган, но уже очень существенно. В любом случае, двигаться при таком ветре очень сложно.

7 марта погода начнет меняться. Циклонический вихрь отправится далее на север, а южные Курилы займет антициклон. На островах пройдет небольшой снег, на севере умеренный снег. Порывы ветра на севере 19-24 м/с, на юге 9-14 м/с. / meteonovosti.ru /
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