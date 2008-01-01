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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:21 Суббота, 7 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 6..11 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

В столичном регионе сохраняется аномально теплая погода с повышенной влажностью воздуха и колебаниями атмосферного давления (чаще на фоне пониженного), что формирует условия погодной гипоксии. Для метеозависимых людей это нагрузочные погодные условия, которые могут привести к серьезным проблемам с сосудами и сосудистым нарушениям, могут отмечаться "скачки" артериального давления, приступы мигрени и симптомы вегетативных расстройств. Людям, входящим в группу риска, а это, прежде всего, гипертоники, больные, перенесшие тяжелые болезни, люди старшего возраста, рекомендуется строго соблюдать режим приема лекарств, контролировать артериальное давление, не помешают и средства, нормализующие общее состояние (вместо кофе лучше травяной чай с шиповником, мелиссой или облепихой). Выходные дни лучше посвятить отдыху и стараться больше бывать на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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