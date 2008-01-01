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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:22 Суббота, 7 марта
Весна в нынешнем году не по сезону теплая, да и зимы как таковой в Москве не было. Температура воздуха превышала привычные значения на 8-9 градусов. Март тоже начался с аномального тепла. Но главная особенность нынешнего марта - это отсутствие снежного покрова. К началу весны он полностью сошел не только в столице, но и почти на всей территории Подмосковья. И это притом, что в первой пятидневке месяца высота снега (по средним многолетним данным) наибольшая за всю зиму и составляет 35-38 см.
Далеко не всегда весна так приветлива. Например, в 1889 году в утренние часы трещали настоящие сибирские морозы, воздух остыл до -27,8 градуса. И такой стужи не было более ста лет. А самым теплым 7 марта был день 2002 года, когда температура повысилась до +9,0 градусов.
Вполне вероятно, что сегодня этот рекорд будет обновлен, ведь максимальная температура воздуха в Москве ожидается +9,+11 градусов. Пройдет небольшой дождь.
В прошлом, 2019 году, в Москве под утро погода была морозная, -12 градусов. А днем воздух прогрелся до +0,3 градуса. Осадков не было. Высота снега уменьшилась до 25 см. / meteonovosti.ru /
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