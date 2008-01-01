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Новые рекорды тепла
ИА "Метеоновости" / 11:17 Суббота, 7 марта
Как и зима, начало весны продолжает поставлять новые рекорды тепла на территорию России. Днем 6 марта практически все рекорды достались Европейской России. В городах Мезень и Индига ( Архангельская область и Ненецкий ао), во Владимире, Твери, Пскове, Рязани, Ельце и Павелецке ( Рязанской области) были обновлены многолетние максимумы температуры. Отметился рекордами и юг Европейской России, включая Крым. В Ялте и Феодосии были обновлены рекорды 1962 года. Максимальная температура воздуха там составила соответственно 18,6 и 21,3 градуса ( предыдущие рекорды 17,8 и 19,1 градуса).
В Сочи температура повышалась до 23,6 градуса, превысив рекорд того же 1962 года на 2,6 градуса. В Таганроге ( Ростовская область) температура повышалась до 16,2 градуса ( предыдущий рекорд 15,7 градуса отмечен в 2017 году).
В Москве в пятницу температура достигла рекорда 1962 года и составила 6,4 градуса. Вряд ли обойдется без рекордов и сегодня 7 марта, да и завтра, 8 марта они тоже не исключены. / meteonovosti.ru /
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