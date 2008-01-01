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Новости погоды


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Теплая погода в Центре Европейской России сохранится


ИА "Метеоновости" / 12:53 Суббота, 7 марта

  Праздничный день в Центре России не порадует жителей весенним солнцем, зато порадует апрельским теплом. Средняя суточная температура на 9-11 градусов превысит климатическую норму и будет больше соответствовать второй половине апреля. Циклон с юга Балтики переберется на Вологодскую область и принесет в большинство центральных областей не только новые порции осадков, но и втянет в свою циркуляцию немного средиземноморского тепла. При южном ветре дневная температура воздуха, несмотря на хмурое небо и дожди ( от небольших до умеренных), составит 6-12 градусов, в северных областях будет на 2-3 градуса прохладнее.

Еще теплее будет в Черноземье, где небольшой дождь пройдет не везде, а из-за облаков может выглянуть солнце. Дневная температура там составит 8-14 градусов, а в Белгородской и Воронежской областях поднимется до +17 градусов.

9 марта под влиянием атмосферных фронтов в большинстве центральных областей сохранится облачная и дождливая погода, а вот температурный фон при этом существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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