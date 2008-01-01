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Новости погоды


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Погода на юге Европейской России


ИА "Метеоновости" / 13:39 Суббота, 7 марта

  Самая хорошая погода на территории России в праздничный день ожидается на юге Европейской России. Если в центральных областях в этот день тепло, но с дождями, то на ее юге и тепло и солнечно. На западной периферии антициклона, чей центр над Казахстаном, туда с южным ветром продолжает выноситься теплый и сухой воздух с Иранского нагорья. поддерживая и там аномальное тепло. Положительная аномалия температуры там составляет 8-12 градусов. В пятницу в Ялте и Феодосии не устояли рекорды 1962 года. И 8 марта там без осадков, в центральных районах полуострова 18-23 градуса, на побережье из-за прохладного моря на несколько градусов ниже. Теплая и сухая погода сохранится и в Южном федеральном округе, в ночные и утренние часы местами не исключены туманы. А после полудня воздух прогреется до 8-13, местами до 19, на юге до 25 тепла. На Черноморском побережье 16-21 градус, в районе Сочи 19-21, в Краснодаре до 23 градусов. В горных районах краснодарского края выше 2500 м лавиноопасно, в горных районах Сочи и Адыгеи выше 1000 м слабая лавинная опасность.

К началу недели характер погоды там не изменится: будет тепло и сухо. / meteonovosti.ru /
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