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Потепление на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 14:24 Суббота, 7 марта



Атлантические циклоны, которые проходят вдоль арктического побережья Европейской части России в Сибирь, принесут потепление на сибирскую территорию. Причем, потепление начнется с северных районов и постепенно продвинется к Байкалу. 8 марта в автономных округах Западной Сибири температура будет превосходить обычные мартовские значения на 8-10o за счет распространения влажного и теплого воздуха с Атлантики.



Повышение температуры будет сопровождаться осадками ( снег, мокрый снег, на юге дождь), метелью и усилением ветра. Днем в Ханты-Мансийском округе до +1o, на Ямале -1,-6, порывы ветра могут достигать 16-19 м/с.



В Омской области и на юге Тюменской днем 8 марта температура повысится до -2,+3 градусов, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Еще сильнее ветер ожидается в юго-восточных областях западной Сибири. Так в Новосибирской, Томской областях ветер может усиливаться до 22 м/с. В Кемеровской до 25 м/с, в Алтайском крае достигать 18-23 м/с. Пройдут осадки (в виде снега, мокрого снега и даже дождя), на дорогах не исключены снежные заносы, гололедные явления. Днем температура повысится в Новосибирской области до -4,+1 градуса; в Томской до -2,+3, в Кемеровской области до 0,-5, в Алтайском крае до -2,-7 градусов.



На юг красноярского края потепление придет сутками позже. / meteonovosti.ru /



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