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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:30 Воскресенье, 8 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 6..11 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Очень теплая погода в Москве и области уже стала привычной. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели почти на 10 градусов, влажность воздуха высока, атмосферное давление близко к нормальному, а вот содержание кислорода в воздухе понижено. Такие погодные условия относятся к гипоксическому типу. Для метеозависимых людей погода неблагоприятная, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нелегко приходится людям с собственным неустойчивым артериальным давлением. Могут возникнуть такие симптомы, как головные боли и боли в области сердца, упадок сил.

Из-за влажного воздуха могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. А низкое содержание кислорода в воздухе может стать неблагоприятным фактором для людей с хронической кислородной и сердечной недостаточностью.

Выходные дни лучше посвятить отдыху и стараться больше бывать на свежем воздухе.

Геомагнитный фон 8 марта преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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