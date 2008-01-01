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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:42 Воскресенье, 8 марта



В столичном регионе сохранится аномально теплая погода со средней суточной температурой, превышающей многолетние значения почти на 10 градусов.



И сегодня, 8 марта, несмотря на хмурое небо и дожди, максимальная температура воздуха составит 9-11 градусов, что вполне может "побить" рекорд 2014 года, когда температура в Москве повышалась до +8,3 градусов. А самой холодной ночь 8 марта была в далеком 1998 году, когда под утро воздух остывал до -32,1 градуса.



Год назад, 8 марта 2019 года, после морозов, что наблюдались накануне, потеплело: минимальная температура воздуха составляла -2,5 градуса, а максимальная +3,1 градуса, отмечались небольшие осадки. Высота снега утром была 25 см. / meteonovosti.ru /



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