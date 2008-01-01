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Новости погоды


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Москва: рекорд, опять рекорд!


ИА "Метеоновости" / 11:50 Воскресенье, 8 марта

  В канун 8 марта погода преподнесла москвичкам свой подарок: одарила рекордным теплом, среднесуточная температура превысила многолетние значения на 10.6 градусов.

7 марта в Москве столбик термометра добрался до отметки +12 градусов, тем самым обновился рекорд температуры трехлетней давности, который составлял +9.

Но на этом дело не закончилось. Праздник продолжается и сегодня, 8 марта в 10 часов утра на главной метеостанции Москвы - ВДНХ - был установлен новый абсолютный максимум температуры +8.5 градуса, предыдущий рекорд +8.3 зафиксирован в 2014 году.

В 11 часов, после прохождения холодного атмосферного фронта, температура немного понизилась, и составляет +8.2 градуса.

В течение дня при облачной погоде можно рассчитывать на повышение температуры еще на градус-другой. Но окончательное значение рекорда мы узнаем завтра, 9 марта.

9 марта в столице облачно с прояснениями, местами соберется небольшой дождь, при юго-западном ветре температура днем повысится до 8..10 градусов. А это значит, что может быть обновлен абсолютный максимум 2017 года со значением +10 градусов. / meteonovosti.ru /
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