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Москва: рекорд, опять рекорд!

ИА "Метеоновости" / 11:50 Воскресенье, 8 марта



В канун 8 марта погода преподнесла москвичкам свой подарок: одарила рекордным теплом, среднесуточная температура превысила многолетние значения на 10.6 градусов.



7 марта в Москве столбик термометра добрался до отметки +12 градусов, тем самым обновился рекорд температуры трехлетней давности, который составлял +9.



Но на этом дело не закончилось. Праздник продолжается и сегодня, 8 марта в 10 часов утра на главной метеостанции Москвы - ВДНХ - был установлен новый абсолютный максимум температуры +8.5 градуса, предыдущий рекорд +8.3 зафиксирован в 2014 году.



В 11 часов, после прохождения холодного атмосферного фронта, температура немного понизилась, и составляет +8.2 градуса.



В течение дня при облачной погоде можно рассчитывать на повышение температуры еще на градус-другой. Но окончательное значение рекорда мы узнаем завтра, 9 марта.



9 марта в столице облачно с прояснениями, местами соберется небольшой дождь, при юго-западном ветре температура днем повысится до 8..10 градусов. А это значит, что может быть обновлен абсолютный максимум 2017 года со значением +10 градусов. / meteonovosti.ru /



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