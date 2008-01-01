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В арктической зоне Якутии аномально тепло

ИА "Метеоновости" / 12:41 Воскресенье, 8 марта



Циклоны, перемещающиеся по акваториям арктических морей, по пути своего следования отмечаются осадками разной интенсивности и продолжительности, усиливая ветер, поднимая метели, поземки и повышают температуру, в отдельных районах до рекордных значений.



Один из циклонов, в преддверии праздника 8 марта, вышел на акваторию моря Лаптевых. Мощный вынос теплого воздуха стал причиной повышения температуры в арктической зоне Якутии. 7 марта среднесуточная температура превысила многолетние значения на 17-18 градусов, и в некоторых поселках обновились инструментальные наблюдения за погодой.



7 марта в Джарджане (Якутия) температура воздуха повышалась до -6.5, что выше предыдущего абсолютного максимума на 0.8 градуса продержавшегося с 2019 года. В Жиганске, что тоже находится в Якутии, новый рекорд температуры для 7 марта -1.0, прежний -6.5 градусов зафиксирован 30 лет тому назад.



8 марта на большей части Якутии с небольшим, местами умеренным снегом, ветер в порывах 8-13 м/с, поднимет поземок, преобладающая температура днем -11..-13, на западе до -21, на северо-востоке -23..-28, на северо-западе около -30, в низинах до 40 градусов мороза.



В воскресенье, 9 марта, со снегом разной интенсивности и продолжительности, местами с поземками, днем -16..-21, на северо-западе до -32, на Колыме и юго-западе -10..-15, местами -5..-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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