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Новости погоды


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К Приморью направляется ненастный циклон


ИА "Метеоновости" / 12:59 Воскресенье, 8 марта

  Циклон, уроженец Восточно-Китайского моря, пройдя через Корейский пролив, в воскресенье 9 марта начнет оказывать влияние на погоду Приморского края.

Начнутся осадки, но небольшие, днем, местами они достигнут стадии умеренных (снег, на юге с дождем). В начале новой недели, 10 марта, когда подойдет сам циклон, осадки в виде снега, в южной половине с дождем, днем местами будут сильные, на южном побережье ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с.

В ночь на вторник, 11 марта, в Приморском крае будут продолжаться снегопады, местами сильные, на побережье сохранится сильный ветер в порывах 15-20 м/с. За сутки 10 марта и ночь 11 марта в крае может выпасть 6-12 мм при снеге, и до 20 мм при снеге с дождем, возможны гололедные явления, отложение мокрого снега, гололедица, снежный накат.

При такой погоде не исключено возникновение нештатных ситуаций в системе ЖКХ, связи и на дорогах. / meteonovosti.ru /
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