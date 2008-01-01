

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Центр и юг Красноярского края во власти штормовых ветров

ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 8 марта



Накануне, 7 марта, центральные и южные районы Красноярского края находились под опекой обширного антициклона. С запада подоспели атмосферные фронты и центр, и юг края оказались в зоне резких перепадов атмосферного давления. В Хакасии порывы ветра достигали 32 м/с.



В праздничный день 8 марта очередной атмосферный фронт накроет центральные и южные районы Красноярского края. Пройдут небольшие, местами умеренные снегопады, ветер усилится в порывах 15-20 м/с, в горных районах юга местами до 23 м/с, а в Хакасии 25-30 м/с, поднимутся метели.



В начале новой недели, 9 марта, сохранится сырая и ветреная погода со снегом разной интенсивности и продолжительности, который будет сопровождаться порывистым ветром и метелями. В центре и на юге Красноярского края 13-18 м/с, в Хакасии 15-20 м/с, ночью местами 25-30 м/с, а на метеостанции Ненастная порывы могут достигать ураганной силы, 35 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



